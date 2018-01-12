В Египте обнаружена “канцелярия” фараонов с сокровищами пятой династии Древнего царства

Столица древней цивилизации имела на территории храм Гора, сохранившийся до наших дней, а также под землей был найден город, сохранивший ценные экспонаты в нетронутом виде. В открытом комплексе чиновники кроме артефактов хранили свои документы и образцы минералов, привезенных из других стран.Данное открытие позволило ученым пояснить причину многих экспедиций египтян в восточные земли, где фараон пытался найти залежи ценных металлов. Все товары были собраны в этом месте после походов на Синай и в страну Пунт, а в манускриптах есть список людей, занимавшихся добычей золота и меди вместе с иными ресурсами.