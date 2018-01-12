Главную фишку iPhone X применили в мобильной игре
Специалистом лос-анджелесской студии ВР Kite&Lighting найден способ, как использовать Faceshift для того, чтобы создать лицевую анимацию.
Как оказалось, главная фишка iPhone X превосходно вписывается в создание непосредственно виртуальных образов. Разработчиком снято несколько видеороликов, где он демонстрирует, как работает современный считыватель движения лицевых человеческих мышц в ходе наделения анимационного определённого персонажа всеми гримасами, а также ужимками автора. Ролики в итоге набрали большую популярность. По мнению экспертов, работа разработчика из Kite&Lighting стала революционным шагом в виртуальной реальности и современной анимации.
Студией уже найдены источники финансирования, необходимые для создания мобильной игрушки «Bebylon Battle Royale: A Gentlemen’s Game». Согласно инсайдерским данным, сумма привлеченных инвестиций достигает 2,5 миллиона американских долларов.
Как оказалось, главная фишка iPhone X превосходно вписывается в создание непосредственно виртуальных образов. Разработчиком снято несколько видеороликов, где он демонстрирует, как работает современный считыватель движения лицевых человеческих мышц в ходе наделения анимационного определённого персонажа всеми гримасами, а также ужимками автора. Ролики в итоге набрали большую популярность. По мнению экспертов, работа разработчика из Kite&Lighting стала революционным шагом в виртуальной реальности и современной анимации.
Студией уже найдены источники финансирования, необходимые для создания мобильной игрушки «Bebylon Battle Royale: A Gentlemen’s Game». Согласно инсайдерским данным, сумма привлеченных инвестиций достигает 2,5 миллиона американских долларов.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:00