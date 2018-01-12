Компания Google получила технологию передачи звука через экран гаджета

Передача акций Redux компании Google состоялась ещё 13 декабря 2017 года. Сделка, по-видимому, была заключена ещё раньше, хотя компания-покупатель этот факт комментировать отказалась. Впрочем, значение данной купли-продажи можно оценить уже в начале 2018-го. Стартап Redux разработал удивительную технологию изготовления «звукового экрана» для смартфонов. Купившая разработку Google теперь получит значительный гандикап перед конкурентами¸ ведь для девайсов будущего от Google теперь не понадобятся громоздкие динамики!Но освободившееся место – не единственное применение технологии Redux. Холдинговая компания Alphabet, которой принадлежит Google, предполагает, что звук, проходящий сквозь экран, создаст для владельцев смартфонов ощущение «живого, осязаемого» общения посредством гаджета от Google.Добавим, что разработка «звук через экран», скорее всего, будет применена при выпуске линейки смартфонов Pixel.