Фрейндлих и Неелова сыграют в комедии Владимира Котта

В «Громозека» лузеров сыграли не очень известные актеры. Однако в этой комедии играют звезды первой величины, а именно Евгений Миронов, Алиса Фрейндлих и Марина Неелова. Неелова играет пенсионерку с провинции, Фрейндлих — ее подружку, а Миронов — сына. Сюжетная линия строится на том, что пенсионерка узнает о смертельной болезни и начинает подготавливаться к смерти.«Карп» является примером сильной и старательной работы старой школы. Речь идет не только актерской, но также и операторской. Визуализация киноленты принадлежит М. Аграновичу, являющимся создателем «Покаяния» Абуладзе.