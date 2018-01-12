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Фрейндлих и Неелова сыграют в комедии Владимира Котта
Кинорежиссер Владимир Котт еще в кинокомедии под названием «Громозека» продемонстрировал, что умеет снимать симпатичное и простое кино про несчастных людей. В этой киноленте он делает то же самое.

Фрейндлих и Неелова сыграют в комедии Владимира Котта

В «Громозека» лузеров сыграли не очень известные актеры. Однако в этой комедии играют звезды первой величины, а именно Евгений Миронов, Алиса Фрейндлих и Марина Неелова. Неелова играет пенсионерку с провинции, Фрейндлих — ее подружку, а Миронов — сына. Сюжетная линия строится на том, что пенсионерка узнает о смертельной болезни и начинает подготавливаться к смерти.

«Карп» является примером сильной и старательной работы старой школы. Речь идет не только актерской, но также и операторской. Визуализация киноленты принадлежит М. Аграновичу, являющимся создателем «Покаяния» Абуладзе.

Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:40
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