Калужская бизнесвумен решила раздавать хлеб бесплатно и пожалела об этом - пенсионеры передрались

Неудачей закончилась благотворительная акция в Калуге, когда владевшая сетью супермаркетов Яна Гурова решила бесплатно обеспечивать местных пенсионеров хлебом. Ее прекратили из-за многочисленных скандалов, когда толпы пенсионеров рвались к прилавкам с хлебом. Также пожилые люди выстраивались в огромные очереди до начала открытия раздачи и после открытия с боем прорывались к прилавкам.Доставалось и продавцам, которые участвовали в акции - престарелые люди оскорбляли их и набрасывались с кулаками. Позже посыпались жалобы в горадминистрацию из-за более поздней раздачи хлеба. В результате, женщина-меценат решила пойти более простым путем - перечислять деньги в благотворительную организацию без непосредственного "общения" с пенсионерами.