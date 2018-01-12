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Калужская бизнесвумен решила раздавать хлеб бесплатно и пожалела об этом - пенсионеры передрались
Скандалы и драки между пожилыми людьми в ходе благотворительной инициативы в Калуге привели к прекращению акции по бесплатной раздаче хлебо-булочных изделий. Теперь предпринимательница, которая решила облегчить жизнь малоимущим пенсионерам, решила напрямую перечислять деньги на благотворительность.

Неудачей закончилась благотворительная акция в Калуге, когда владевшая сетью супермаркетов Яна Гурова решила бесплатно обеспечивать местных пенсионеров хлебом. Ее прекратили из-за многочисленных скандалов, когда толпы пенсионеров рвались к прилавкам с хлебом. Также пожилые люди выстраивались в огромные очереди до начала открытия раздачи и после открытия с боем прорывались к прилавкам.

Доставалось и продавцам, которые участвовали в акции - престарелые люди оскорбляли их и набрасывались с кулаками. Позже посыпались жалобы в горадминистрацию из-за более поздней раздачи хлеба. В результате, женщина-меценат решила пойти более простым путем - перечислять деньги в благотворительную организацию без непосредственного "общения" с пенсионерами.

Калужская бизнесвумен решила раздавать хлеб бесплатно и пожалела об этом - пенсионеры передрались
Экономика
Добавил: Valeriy Вчера, 21:35
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