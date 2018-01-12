Зрители удивлены желанием Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова покинуть "Дом-2"

Как сказала Ефременкова, в рамках реалити-шоу они уже выполнили свою главную задачу - нашли друг друга и построили любовь, поэтому оставаться на периметре уже не нужно. При этом Ольга отметила, что инициатором такого решения считается её возлюбленной, но она согласна с ним полностью.К слову, у зрителей на этот счёт несколько иное мнение: многие уверены, что пара собирается добровольно покинуть "Дом-2", потому что Ефременкову не утвердили на месте ведущей. Как известно, какое-то время девушка трудилась на Сейшельских островах и мечтала стать полноправной сотрудницей реалити-шоу.До этого, напомним, Кучеров заявил, что не собирается участвовать в конкурсе "Свадьба на миллион" в статусе обычного участника, и попросил организаторов сделать ведущим и его. Тогда фолловеры предположили, что желание парня может исполниться, учитывая тот факт, что атлет является рейтинговым жителем телестройки.