Зрители удивлены желанием Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова покинуть "Дом-2"
Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров, имеющие возможность стать участниками свадебного конкурса проекта "Дом-2", неожиданно заговорили об обоюдном уходе за ворота, который в данный момент кажется им вполне закономерным и правильным решением.
Как сказала Ефременкова, в рамках реалити-шоу они уже выполнили свою главную задачу - нашли друг друга и построили любовь, поэтому оставаться на периметре уже не нужно. При этом Ольга отметила, что инициатором такого решения считается её возлюбленной, но она согласна с ним полностью.
К слову, у зрителей на этот счёт несколько иное мнение: многие уверены, что пара собирается добровольно покинуть "Дом-2", потому что Ефременкову не утвердили на месте ведущей. Как известно, какое-то время девушка трудилась на Сейшельских островах и мечтала стать полноправной сотрудницей реалити-шоу.
До этого, напомним, Кучеров заявил, что не собирается участвовать в конкурсе "Свадьба на миллион" в статусе обычного участника, и попросил организаторов сделать ведущим и его. Тогда фолловеры предположили, что желание парня может исполниться, учитывая тот факт, что атлет является рейтинговым жителем телестройки.
Как сказала Ефременкова, в рамках реалити-шоу они уже выполнили свою главную задачу - нашли друг друга и построили любовь, поэтому оставаться на периметре уже не нужно. При этом Ольга отметила, что инициатором такого решения считается её возлюбленной, но она согласна с ним полностью.
К слову, у зрителей на этот счёт несколько иное мнение: многие уверены, что пара собирается добровольно покинуть "Дом-2", потому что Ефременкову не утвердили на месте ведущей. Как известно, какое-то время девушка трудилась на Сейшельских островах и мечтала стать полноправной сотрудницей реалити-шоу.
До этого, напомним, Кучеров заявил, что не собирается участвовать в конкурсе "Свадьба на миллион" в статусе обычного участника, и попросил организаторов сделать ведущим и его. Тогда фолловеры предположили, что желание парня может исполниться, учитывая тот факт, что атлет является рейтинговым жителем телестройки.