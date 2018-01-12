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В Советске соседка выбросила из окна хозяйки квартиры трех собак
В Советске соседка выбросила из окна хозяйки квартиры трех собак. Женщина была в неадекватном состоянии и сказала сотрудникам органов, что животные ей мешали.

Инцидент произошел доме, где проживала особа, имеющая питомцев. Соседи стали свидетелями ссоры, когда злоумышленница проникла в помещение этой особы и после скандала решила выплеснуть свои эмоции на собаках. Они содержались в плохих условиях и были истощенными, а после падения одна из них умирала в муках полчаса.

В Советске соседка выбросила из окна хозяйки квартиры трех собак


Люди вызвали сюда полицию, которая проводит расследование и выясняет все подробности происшествия. Пока неизвестно, что ждет убийцу животных после совершенного преступления.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:20
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