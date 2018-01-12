В Советске соседка выбросила из окна хозяйки квартиры трех собак

Инцидент произошел доме, где проживала особа, имеющая питомцев. Соседи стали свидетелями ссоры, когда злоумышленница проникла в помещение этой особы и после скандала решила выплеснуть свои эмоции на собаках. Они содержались в плохих условиях и были истощенными, а после падения одна из них умирала в муках полчаса.Люди вызвали сюда полицию, которая проводит расследование и выясняет все подробности происшествия. Пока неизвестно, что ждет убийцу животных после совершенного преступления.