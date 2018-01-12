Украинская гривна поставила сразу два антирекорда

Сайт Украина.ру опубликовал данные о том, что валюта Украины за последние сутки начал стремительное «пикирование». Так, гривна за 24 часа ослабилась сразу на 24 копейки и поставила грустный исторический «рекорд»: 1 евро теперь оценивается в 34 украинские гривны. В соотношении российского рубля и валюты соседнего государства также достигнуто рекордное соотношение: за два рубля можно приобрести одну гривну.Если взглянуть на новейшую историю взаимоотношений рубля и гривны, то несложно заметить, как укреплялась валюта Российской Федерации. В начале двухтысячных курс рубля к гривне достигал 6:1! Но постепенно российская валюта укреплялась, а украинская гривна слабела (5:1, затем 4:1, после украинского кризиса 2014 года – 3:1, и вот теперь - 2:1)!