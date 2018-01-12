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Ольга Бузова с выпирающими рёбрами напугала фанатов
Ольга Бузова полетела на остров Пхукет (Таиланд), откуда уже начала отправлять поклонникам первые фото и видео.

На одном из снимков телеведущая и певица решила продемонстрировать купальный костюм, а заодно и свою фигуру, от которой просто без ума.

Ольга Бузова с выпирающими рёбрами напугала фанатов

Купальник, может, и красивый, но вот многие подписчики обратили внимание совсем не на него, а на состояние тела 31-летней знаменитости. Дело в том, что фанаты испуганы торчащими рёбрами Ольги, полагая, что она может себя довести таким темпом и до страшнейшей болезни под названием анорексия.

Среди фанатов ходит слух, что Бузова резко потеряла в весе после того, как узнала о свадьбе своего бывшего мужа Дмитрия Дмитренко, который пару дней назад оформил отношения с 23-летней моделью из Ростовской области Анастасией Костенко. По их мнению, Ольга до сих пор не успокоилась после развода с футболистом, поэтому новости о нём звезду скандальной телестройки ранит в самое сердце.

Так или иначе, но поклонники серьёзно встревожены состоянием Бузовой, поэтому просят её побольше есть, чтобы набрать нормальный вес.

Ольга Бузова с выпирающими рёбрами напугала фанатов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:32
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