Microsoft защитит переписку потенциальных пользователей Skype

Разработчиками Microsoft постоянно проводятся работы по защите своих пользователей от разных неприятностей – скачивания информации взломов и прочих проблем. Специалисты компании для этого создали новую технологию, работающую согласно принципу сквозного шифрования, использующую стандартный протокол типа Signal Protocol разработчика Open Whisper Systems. В данном случае можно обеспечить защиту личной переписки в Skype. Функция полностью уже доступна для пользователей, установивших бета-версию (8.13.76.8) Skype Insider на iOS, Linux, Android, Windows, Mac.Приложение может зашифровать аудиофайлы и видео. Звонки по-прежнему останутся открытыми. Данная новая технология общение сделает более безопасным и откровенным.