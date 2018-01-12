Microsoft защитит переписку потенциальных пользователей Skype
Представители компании Microsoft сообщают, что они готовы защитить имеющуюся переписку пользователей Skype. Данная возможность появилась, когда внедрили технологии сквозного шифрования.
Разработчиками Microsoft постоянно проводятся работы по защите своих пользователей от разных неприятностей – скачивания информации взломов и прочих проблем. Специалисты компании для этого создали новую технологию, работающую согласно принципу сквозного шифрования, использующую стандартный протокол типа Signal Protocol разработчика Open Whisper Systems. В данном случае можно обеспечить защиту личной переписки в Skype. Функция полностью уже доступна для пользователей, установивших бета-версию (8.13.76.8) Skype Insider на iOS, Linux, Android, Windows, Mac.
Приложение может зашифровать аудиофайлы и видео. Звонки по-прежнему останутся открытыми. Данная новая технология общение сделает более безопасным и откровенным.
Разработчиками Microsoft постоянно проводятся работы по защите своих пользователей от разных неприятностей – скачивания информации взломов и прочих проблем. Специалисты компании для этого создали новую технологию, работающую согласно принципу сквозного шифрования, использующую стандартный протокол типа Signal Protocol разработчика Open Whisper Systems. В данном случае можно обеспечить защиту личной переписки в Skype. Функция полностью уже доступна для пользователей, установивших бета-версию (8.13.76.8) Skype Insider на iOS, Linux, Android, Windows, Mac.
Приложение может зашифровать аудиофайлы и видео. Звонки по-прежнему останутся открытыми. Данная новая технология общение сделает более безопасным и откровенным.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:40