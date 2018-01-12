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Разработчик секс-роботов анонсирует выпуск электронного трансгендера
Специалисты компании Realbotix планируют в этом году завершить разработку робота – трансгендера, возможности которого охватывают многочисленные сексуальные утехи. Информация поступила от издательства The Sun.

Прошлый год отмечен анонсом от компании, в виде женской модели - Harmony. Через некоторое время, представителями компании заявлено о скором выпуске робота, представителя мужской половины. Изобретения отличаются наличием развитого искусственного интеллекта в своей области, благодаря которому секс - куклы обладают персональными особенностями. Это своеобразные личности, способные даже к диалогу с владельцем. Для следующего масштабного проекта, фирма собирается наладить выпуск секс - трансгендера.
Разработчик секс-роботов анонсирует выпуск электронного трансгендера


Своеобразная форма куклы уже успешно выпущена, но пока модель не относится к роботам, так как опытные образцы не обладают встроенным искусственным интеллектом. В настоящее время разработчики решают задачи по совместимости имеющегося программного обеспечения с новой формой выпущенного изделия.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:10
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