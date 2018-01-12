Разработчик секс-роботов анонсирует выпуск электронного трансгендера

Прошлый год отмечен анонсом от компании, в виде женской модели - Harmony. Через некоторое время, представителями компании заявлено о скором выпуске робота, представителя мужской половины. Изобретения отличаются наличием развитого искусственного интеллекта в своей области, благодаря которому секс - куклы обладают персональными особенностями. Это своеобразные личности, способные даже к диалогу с владельцем. Для следующего масштабного проекта, фирма собирается наладить выпуск секс - трансгендера.Своеобразная форма куклы уже успешно выпущена, но пока модель не относится к роботам, так как опытные образцы не обладают встроенным искусственным интеллектом. В настоящее время разработчики решают задачи по совместимости имеющегося программного обеспечения с новой формой выпущенного изделия.