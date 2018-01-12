В курганской клинике Шуру поклонники задарили букетами

Исполнитель песен в рамках Instagram, обнародовал пост, в котором поблагодарил всех поклонников за внимание к его персоне. Шура сказал, что его палата стремительно стала заполняться цветами. Певец написал, что он не знает, кого лично благодарить, так как часть букетов была без открыток.Певец рассказал, что ему подарили мишку с его любимыми конфетами, которые артист с радостью поглощает. По словам артиста, он не может описать радости, которую подарят ему поклонники. Исполнитель песен в восторге от внимания к его персоне. Шура пообещал после операции не хромать. Когда завершится восстановление, артист вернется на сцену. Шура постоянно выражает слова благодарности докторам курганской больницы.