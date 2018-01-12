Ученые: Астероид-невидимка в 2075 году рухнет на Землю
Учеными идентифицированы в околоземном пространстве практически все крупные астероиды. Согласно их прогнозам, в ближайшие пятьдесят лет человечеству не угрожает Армагеддон.
Молодое поколение живущих сейчас людей может выступить свидетелем столкновения огромного небесного тела с Голубой планетой. ToDay News Ufa передаёт, что речь идет касательно астероида (308635) 2005 YU55. Данный астероид называют Невидимкой благодаря чёрному цвету. Диаметр небесного тела составляет 400 метров. Масса объекта - 55 000 000 тонн. В 2075 году данное тело может рухнуть на Землю. Более точные данные станут известны уже после 2029 года. Тогда он приблизится к Венере, которая вызовет в его орбите пертурбации.
В случае незначительных отклонений 2005 YU55 разминется на расстоянии в 150 000 километров с Землей. Список потенциально опасных возможных астероидов включает все объекты, которые проносятся возле Земли на расстоянии ближе 7,5 млн. км.
Молодое поколение живущих сейчас людей может выступить свидетелем столкновения огромного небесного тела с Голубой планетой. ToDay News Ufa передаёт, что речь идет касательно астероида (308635) 2005 YU55. Данный астероид называют Невидимкой благодаря чёрному цвету. Диаметр небесного тела составляет 400 метров. Масса объекта - 55 000 000 тонн. В 2075 году данное тело может рухнуть на Землю. Более точные данные станут известны уже после 2029 года. Тогда он приблизится к Венере, которая вызовет в его орбите пертурбации.
В случае незначительных отклонений 2005 YU55 разминется на расстоянии в 150 000 километров с Землей. Список потенциально опасных возможных астероидов включает все объекты, которые проносятся возле Земли на расстоянии ближе 7,5 млн. км.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 22:00