В Роскосмосе представили изображение самой темной и таинственной области Вселенной

Сверхпустота Эридана, занимающая огромную площадь космического пространства, до сих пор вызывает научные споры относительно ее происхождения и идентификации. Из-за большой отдаленности от Земли – порядка 3 миллиарда световых лет – изучение этой темной таинственной области крайне затруднительно. Ученые выдвигают различные теории происхождения сверхпустоты вплоть до того, что там находится параллельная Вселенная, однако большинство ортодоксов из науки считает подобные гипотезы абсурдом, так как это не объясняет отсутствие света и какой-либо материи внутри сверхпустоты Эридана, которая темным пятном простирается на 2 миллиарда световых лет.После обнаружения темной материи некоторые ученые предположили, что сверхпустота Эридана может содержать в себе это загадочное космическое вещество, однако вскоре было обнаружено отсутствие даже этой субстанции в абсолютной тьме сверхпусты. Возможно, в обозримом будущем тайна происхождения этой мрачной и напрочь лишенной света холодной области Вселенной будет раскрыта, однако сегодня она является одной из самых непонятных и неразрешимых загадок Вселенной.