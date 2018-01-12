АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

В Роскосмосе представили изображение самой темной и таинственной области Вселенной
Сверхпустота Эридана – самая темная и загадочная область во Вселенной, занимающая огромную площадь космического пространства. Специалисты Роскосмоса представили ее изображения.

В Роскосмосе представили изображение самой темной и таинственной области Вселенной


Сверхпустота Эридана, занимающая огромную площадь космического пространства, до сих пор вызывает научные споры относительно ее происхождения и идентификации. Из-за большой отдаленности от Земли – порядка 3 миллиарда световых лет – изучение этой темной таинственной области крайне затруднительно. Ученые выдвигают различные теории происхождения сверхпустоты вплоть до того, что там находится параллельная Вселенная, однако большинство ортодоксов из науки считает подобные гипотезы абсурдом, так как это не объясняет отсутствие света и какой-либо материи внутри сверхпустоты Эридана, которая темным пятном простирается на 2 миллиарда световых лет.

В Роскосмосе представили изображение самой темной и таинственной области Вселенной


После обнаружения темной материи некоторые ученые предположили, что сверхпустота Эридана может содержать в себе это загадочное космическое вещество, однако вскоре было обнаружено отсутствие даже этой субстанции в абсолютной тьме сверхпусты. Возможно, в обозримом будущем тайна происхождения этой мрачной и напрочь лишенной света холодной области Вселенной будет раскрыта, однако сегодня она является одной из самых непонятных и неразрешимых загадок Вселенной.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 21:05
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума РФ рассмотрит закон о явке призывников в
Самочувствие знаменитого актера Олега Табакова
Бывшая жена Джигарханяна уверена, что артист
Ученые разработали умный фонарь с Wi-Fi и
ГЛОНАСС получит в следующем году опцию «быстрый
Фальшивый Минздрав предлагает азербайджанцам
Просмотреть все новости