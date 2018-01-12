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Ольга Рапунцель посвятила Дмитрию Дмитренко невероятно трогательный пост
Одна из самых скандальных звёзд ТНТ Ольга Рапунцель, ожидающая первенца на проекте "Дом-2", опубликовала невероятно трогательный пост в Instagram, в котором за счастье втроём поблагодарила своего мужа Дмитрия Дмитренко, ждущего девочку вместе с ней на периметре.

В блоге популярная телезвезда написала, как хорошо ей с Дмитренко, а также рассказала, сколь непросто вынашивать ребёнка.

Ольга Рапунцель посвятила Дмитрию Дмитренко невероятно трогательный пост

"Знаешь, столько всего произошло между нами, хочется сказать тебе только одно, Дмитрий Дмитренко. Спасибо тебе за счастье втроём, за терпение, любимый", - начала будущая родительница.

Продолжила Рапунцель словами о том, что хочет быть рядом с Дмитренко всегда, и чувствует, что это взаимно, и именно поэтому, по её словам, они сделают всё, чтобы не расстаться снова.

Рейтинговая участника телестройки также призналась, что с ней не так-то просто, особенно в последнее время, ведь её периодически всё раздражает, но супруг терпит это и неустанно говорит о любви.

Ольга добавила, что у неё часто бывает бессонница и полная потеря энергии, на что поклонники ответили сочувствием и призвали кумира беречь себя.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:51
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