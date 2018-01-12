Ольга Рапунцель посвятила Дмитрию Дмитренко невероятно трогательный пост

"Знаешь, столько всего произошло между нами, хочется сказать тебе только одно, Дмитрий Дмитренко. Спасибо тебе за счастье втроём, за терпение, любимый", - начала будущая родительница.

В блоге популярная телезвезда написала, как хорошо ей с Дмитренко, а также рассказала, сколь непросто вынашивать ребёнка.Продолжила Рапунцель словами о том, что хочет быть рядом с Дмитренко всегда, и чувствует, что это взаимно, и именно поэтому, по её словам, они сделают всё, чтобы не расстаться снова.Рейтинговая участника телестройки также призналась, что с ней не так-то просто, особенно в последнее время, ведь её периодически всё раздражает, но супруг терпит это и неустанно говорит о любви.Ольга добавила, что у неё часто бывает бессонница и полная потеря энергии, на что поклонники ответили сочувствием и призвали кумира беречь себя.