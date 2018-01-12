Стас Михайлов в Уфе нашел нового телохранителя

На продолжении длительного времени у Стаса Михайлова работал охранником Эдуард Мокроусов. Молодой человек зачастую оказывался в центре разных скандалов. К примеру, однажды он в Екатеринбурге отобрал камеру у представителей СМИ, что привело к громкому разбирательству.Однако терпение Михайлова кончилось, и артист уволил охранника. На концерте в Уфе покой исполнителя песен охранял Юрий Гасан. В прошедшем году после одного из выступлений Стас предложил Юрию постоянную работу. В итоге новый телохранитель поехал с певцом в большой гастрольный тур. Артист платит охраннику 200 000 рублей в месяц. Михайлов предложил Гасану переехать в столицу вместе с семьей в его загородный коттедж в Подмосковье.