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В Екатеринбурге чиновницы обнаружили в туалете скрытую камеру
В Екатеринбурге чиновницы из здания на улице Мамина-Сибиряка сообщили сотрудникам органов о скрытой камере, замеченной в женском туалете. Она записывала все действия женщин, даже не подозревающих, что за ними наблюдает злоумышленник.

Сотрудницы нашли ее случайно за унитазом, а дальше внимательно осмотрели помещение и заметили мужчину, скрывавшегося в соседней кабинке. Женщины быстро закрыли преступника и вызвали сюда охрану вместе с полицией.

В Екатеринбурге чиновницы обнаружили в туалете скрытую камеру


Сам виновник инцидента оставался в заключении больше часа, после чего был доставлен в участок. Однако человека пришлось отпустить, потому что при нем не были обнаружены улики, доказывающие вину.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:25
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