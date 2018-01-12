В Екатеринбурге чиновницы обнаружили в туалете скрытую камеру

Сотрудницы нашли ее случайно за унитазом, а дальше внимательно осмотрели помещение и заметили мужчину, скрывавшегося в соседней кабинке. Женщины быстро закрыли преступника и вызвали сюда охрану вместе с полицией.Сам виновник инцидента оставался в заключении больше часа, после чего был доставлен в участок. Однако человека пришлось отпустить, потому что при нем не были обнаружены улики, доказывающие вину.