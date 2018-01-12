В процессорах Intel найдена новая критическая уязвимость

Злоумышленник при загрузке устройства может используя пароль осуществить вход в меню Intel Management Engine BIOS, настроив для себя удаленный доступ. Такая уязвимость обманчиво кажется простой. Но от неё велик потенциальный ущерб. На практике с помощью данной уязвимости можно получить тотальный контроль над рабочим персональным компьютером любого пользователя, несмотря на существующие самые совершенные современные меры безопасности.Для обхода таким способом защиты, необходим физический доступ к гаджету. Но вследствие того, что взлом происходит довольно быстро, жертвой злоумышленников можно оказаться, оставив свой персональный компьютер в общественном месте буквально на минуту без присмотра. Данные переданы сотрудниками компании.