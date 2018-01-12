АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

В процессорах Intel найдена новая критическая уязвимость
В процессорах Intel обнаружили новую серьезную уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получать за считанные секунды полный доступ непосредственно к управлению ПК.

В процессорах Intel найдена новая критическая уязвимость

Злоумышленник при загрузке устройства может используя пароль осуществить вход в меню Intel Management Engine BIOS, настроив для себя удаленный доступ. Такая уязвимость обманчиво кажется простой. Но от неё велик потенциальный ущерб. На практике с помощью данной уязвимости можно получить тотальный контроль над рабочим персональным компьютером любого пользователя, несмотря на существующие самые совершенные современные меры безопасности.

Для обхода таким способом защиты, необходим физический доступ к гаджету. Но вследствие того, что взлом происходит довольно быстро, жертвой злоумышленников можно оказаться, оставив свой персональный компьютер в общественном месте буквально на минуту без присмотра. Данные переданы сотрудниками компании.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума РФ рассмотрит закон о явке призывников в
Самочувствие знаменитого актера Олега Табакова
Бывшая жена Джигарханяна уверена, что артист
Ученые разработали умный фонарь с Wi-Fi и
ГЛОНАСС получит в следующем году опцию «быстрый
Фальшивый Минздрав предлагает азербайджанцам
Просмотреть все новости