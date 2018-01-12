Москву начинают атаковать дикие лисицы из-за снижения количества бездомных собак

Глава отдела Сергей Бурмистров отметил, что хищники становятся смелее и уже охотно перебираются ближе к людям из лесов и парковых зон. Они ищут еду и могут гулять на территориях детских садов, школ или клиник. Раньше собаки прогоняли незваных гостей из города, но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону.Эксперты предупреждают горожан, что не стоит пытаться накормить зверей или трогать их руками. Они могут наброситься на любителя природы и нанести вред здоровью. Дикие особи могут не бояться людей, но не являются ручными и способны стать опасными противниками, если почувствуют угрозу для жизни.