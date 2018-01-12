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На тестах замечен новый седан Cadillac CT5 2020
Во время прохождения тестов охотники за сенсациями запечатлели новый роскошный седан Cadillac CT5 2020 года. Свежие фотографии люксовой новинки опубликовали американские издания.

На тестах замечен новый седан Cadillac CT5 2020


Автомобиль Cadillac CT5 тестируют под плотным камуфляжным покрытием. Однако можно рассмотреть довольно массивный капот с крупным воздухозаборником, но эксперты считают, что данное решение не для серийной версии.

При этом отмечается, что новый автомобиль Cadillac CT5 похож на концепт Cadillac Escala. Особенно это заметно по дополнительным оконным секциям сзади и удлинённой кабине. Привод у седана может быть задним или полным.

Предполагается, что в моторную линейку нового Cadillac CT5 войдёт 4-цилиндровый двигатель объёмом 2,0 литра и трурбированный агрегат V6 ёмкостью 3,6 литра. Официальный дебют ожидается в 2019 году.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:55
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