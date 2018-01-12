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В Ростове жители назвали молодого священника мажором из-за авто Jaguar.
В Ростове жители назвали молодого священника мажором из-за авто Jaguar. Свидетели события во время посещения выставки “Дон Православный” сделали фото транспорта служителя церкви и опубликовали его в сетях.

Мужчина рассказал, как пришел сюда, чтобы помолиться перед иконами, но вдруг заметил, как из роскошной машины выходит молодой парень в модной одежде. Затем он облачился в рясу на глазах у изумленного верующего и вместе с другими священниками зашел внутрь помещения. Горожане устроили настоящую дискуссию по такому поводу после просмотра сюжета.

В Ростове жители назвали молодого священника мажором из-за авто Jaguar.


Некоторые лица считали, что машину могли подарить батюшке родственники, так что пожертвования прихожан к ней не относятся. Однако большинство людей саркастически отметили, что нужно больше читать молитв, чтобы небеса послали иномарку, а также не верили, что служитель церкви имеет большое состояние.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:05
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