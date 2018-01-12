В Ростове жители назвали молодого священника мажором из-за авто Jaguar.

Мужчина рассказал, как пришел сюда, чтобы помолиться перед иконами, но вдруг заметил, как из роскошной машины выходит молодой парень в модной одежде. Затем он облачился в рясу на глазах у изумленного верующего и вместе с другими священниками зашел внутрь помещения. Горожане устроили настоящую дискуссию по такому поводу после просмотра сюжета.Некоторые лица считали, что машину могли подарить батюшке родственники, так что пожертвования прихожан к ней не относятся. Однако большинство людей саркастически отметили, что нужно больше читать молитв, чтобы небеса послали иномарку, а также не верили, что служитель церкви имеет большое состояние.