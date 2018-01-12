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Очередное обновление iPhone уменьшает производительность гаджета вдвое
Обновление iPhone снижает вдвое его производительность. Информацию распространили пользователи устройства.

Очередное обновление iPhone уменьшает производительность гаджета вдвое

Яблочные гаджеты подвержены постоянному обновлению ПО. Очередное обновление iOS создали для исправлений критической уязвимости Spectre и Meltdown. Пользователи, обновившие ПО, моментально заметили, что оно основательно замедляет работу устройства. По словам экспертов, в случае исправления уязвимости ПК, работающих на основе Linux, станут работать медленнее на 5-30%. Владелец iPhone сделал тест скорости реакции своего устройства, выяснив, что его работоспособность уменьшилась на 39 процентов в рамках многоядерного теста, на 41 процент в рамках одноядерного теста.

Многие обладатели iPhone, несмотря на резкое их замедление, считают, что безопасность гаджета намного важнее скорости работы. Есть мнение, что на замедление работы устройств повлиял скандал в Apple, касающийся замедления старых версий.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:45
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