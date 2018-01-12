Очередное обновление iPhone уменьшает производительность гаджета вдвое

Яблочные гаджеты подвержены постоянному обновлению ПО. Очередное обновление iOS создали для исправлений критической уязвимости Spectre и Meltdown. Пользователи, обновившие ПО, моментально заметили, что оно основательно замедляет работу устройства. По словам экспертов, в случае исправления уязвимости ПК, работающих на основе Linux, станут работать медленнее на 5-30%. Владелец iPhone сделал тест скорости реакции своего устройства, выяснив, что его работоспособность уменьшилась на 39 процентов в рамках многоядерного теста, на 41 процент в рамках одноядерного теста.Многие обладатели iPhone, несмотря на резкое их замедление, считают, что безопасность гаджета намного важнее скорости работы. Есть мнение, что на замедление работы устройств повлиял скандал в Apple, касающийся замедления старых версий.