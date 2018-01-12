Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову за старую пляжную обувь

Звезда после снимка, на котором она позирует перед камерой, сидя на стволе дерева, отметила, что многие недоброжелатели часто высказывают негативные слова в ее адрес. Однако пока они бездельничали, Анастасия Волочкова усердно трудилась и делала свою карьеру, так что сейчас может насладиться результатами.Однако подписчики не обратили внимания на откровения знаменитости, а отметили, что шлепки она уже носит долгое время, так что пора приобрести новую обувь, имея для этого все возможности. Сама артистка часто говорила о своей бережливости, так что предпочитает не выбрасывать старые вещи без особой нужды.