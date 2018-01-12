Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову за старую пляжную обувь
Балерина продолжает публиковать в Instagram снимки, сделанные во время отдыха на Мальдивах. Однако поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову за старую пляжную обувь, замеченную ими во время просмотра сюжета.
Звезда после снимка, на котором она позирует перед камерой, сидя на стволе дерева, отметила, что многие недоброжелатели часто высказывают негативные слова в ее адрес. Однако пока они бездельничали, Анастасия Волочкова усердно трудилась и делала свою карьеру, так что сейчас может насладиться результатами.
Однако подписчики не обратили внимания на откровения знаменитости, а отметили, что шлепки она уже носит долгое время, так что пора приобрести новую обувь, имея для этого все возможности. Сама артистка часто говорила о своей бережливости, так что предпочитает не выбрасывать старые вещи без особой нужды.
Звезда после снимка, на котором она позирует перед камерой, сидя на стволе дерева, отметила, что многие недоброжелатели часто высказывают негативные слова в ее адрес. Однако пока они бездельничали, Анастасия Волочкова усердно трудилась и делала свою карьеру, так что сейчас может насладиться результатами.
Однако подписчики не обратили внимания на откровения знаменитости, а отметили, что шлепки она уже носит долгое время, так что пора приобрести новую обувь, имея для этого все возможности. Сама артистка часто говорила о своей бережливости, так что предпочитает не выбрасывать старые вещи без особой нужды.