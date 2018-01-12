Исаак Калина: каждый ученик должен спрашивать себя после урока — чему я научился

Во время мероприятия состоялось онлайн-тестирование на главную тему лекции, которое провел директор МЦНМО Иван Ященко. По его словам, Рейтинг способствует решению каждой позитивной задачи, способной для постановки в интересах страны, города и семьи. Что касается не соответствующих задачам заказчиков негативных действий, то они не должны влиять на повышение рейтинга. Если говорить по-простому, то каждый ученик может повысить рейтинг школы, но ни одному ребенку не под силу его снизить. Как отметил лектор, в число главных задач Рейтинга входит способствование объединению усилий преподавательского состава и родителей в деле улучшения результатов учеников с плохой успеваемостью. По окончании тренинга состоялось повторное онлайн-тестирование, и в этот раз результаты оказались существенно более высокими.В тренинге принимал участие руководитель московского Департамента образования Исаак Калина, от которого аудитории поступило предложение — пройти онлайн-тестирование. В его рамках участники одним глаголом должны были дать ответ на вопрос «чему я сегодня научился» — в итоге было представлено 108 вариантов ответа. Как заявил Исаак Калина, в настоящее время, к сожалению, существует зацикленность на процессе обучения, во время которых детей заставляют соответствовать процессу. Нужно же способствовать формированию у них привычки спрашивать в конце каждого урока, в конце каждого дня: «А чему я сегодня научился?». Как подчеркнул управленец, сам он сегодня научился ценить, и рад тому, что действующий в школе рейтинг ценит каждого учащегося в ней человека.