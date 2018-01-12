Диана Шурыгина с истерикой отреагировала на освобождение Семёнова из заключения

Год для насильника- это крайне мало! Он не успел осознать свою вину. Находясь в заключении он утверждал, что его оболгали, и что в дальнейшем хочет стать священником. Я доказала свою правоту! И тут всего через год он выходит!

Он заслуженно попал в тюрьму и должен научиться быть добрее!

Сергей Семёнов вышел на свободу, отбыв наказание всего год за изнасилование Дианы Шурыгиной. Изначально он был осуждён на восемь лет колонии строгого режима. Затем срок сократили до трех лет и трех месяцев в колонии общего режима.Конфликт получил широкую огласку после того, как Диана Шурыгина приняла участие в нескольких эфирах передачи "Пусть говорят". Примечателен тот факт, что зрители разделились на два лагеря: одна половина приняла сторону изнасилованной девушки, а вторая защищала Сергея Семёнова, считая, что Шурыгина сама спровоцировала парня, а потом предала историю огласке. Дело дошло до того, что семье Дианы Шурыгиной пришлось покинуть Ульяновск и обосноваться в другом городе, поскольку семью с угрозами преследовали недоброжелатели.Сейчас, комментируя журналистам выход Семёнова из заключения, Шурыгина повысила голос и со слезами на глазах сказала:Также Шурыгина в истерике утверждает, что вся семья Семёнова - злая, а сам он страшный человек.Сама Диана Шурыгина в октябре 2017 года вышла замуж за оператора и говорит, что счастлива в семейной жизни.Сергея Семёнова из тюрьмы встретили близкие родственники и в планах молодого человека восстановление в институте и устройство на работу.