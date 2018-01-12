АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Диана Шурыгина заявила о возможности дуэта с Ольгой Бузовой
Диана Шурыгина, известная по серии выпусков популярного телешоу "Пусть говорят", не исключает, что в будущем будет петь дуэтом с Ольгой Бузовой.

"Я не думала об этом. Не знаю, может, и хочу. Ради прикола", - сказала уроженка Ульяновска.


Диана Шурыгина заявила о возможности дуэта с Ольгой Бузовой

Фанаты 18-летней Дианы с восторгом восприняли слова девушки, ведь они вовсе не против понаблюдать за творчеством двух наиболее скандальных персон современности, тем более что звезда "Дома-2" уже как год штурмует музыкальный Олимп.

Стоит сказать, что сразу после свадьбы Шурыгина сообщила, что готовится начать музыкальную карьеру. Она даже объявила кастинг, целью которого был поиск девушек для совместной с Дианой работы в студии.

Имя Дианы Шурыгиной прогремело в начале 2017 года, когда на экраны телевизоров вышел очередной выпуск ток-шоу Первого канала "Пусть говорят". Собравшиеся в студии обсуждали изнасилование студентки, за которое был осуждён Сергей Семенов, получивший в наказание первоначально 8 лет. Позже срок уменьшили в более чем два раза. А недавно парень вышел на свободу по УДО, пробыв за решёткой в общей сложности год.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:05
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума РФ рассмотрит закон о явке призывников в
Самочувствие знаменитого актера Олега Табакова
Бывшая жена Джигарханяна уверена, что артист
Ученые разработали умный фонарь с Wi-Fi и
ГЛОНАСС получит в следующем году опцию «быстрый
Фальшивый Минздрав предлагает азербайджанцам
Просмотреть все новости