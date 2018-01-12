Диана Шурыгина заявила о возможности дуэта с Ольгой Бузовой

"Я не думала об этом. Не знаю, может, и хочу. Ради прикола", - сказала уроженка Ульяновска.

Фанаты 18-летней Дианы с восторгом восприняли слова девушки, ведь они вовсе не против понаблюдать за творчеством двух наиболее скандальных персон современности, тем более что звезда "Дома-2" уже как год штурмует музыкальный Олимп.Стоит сказать, что сразу после свадьбы Шурыгина сообщила, что готовится начать музыкальную карьеру. Она даже объявила кастинг, целью которого был поиск девушек для совместной с Дианой работы в студии.Имя Дианы Шурыгиной прогремело в начале 2017 года, когда на экраны телевизоров вышел очередной выпуск ток-шоу Первого канала "Пусть говорят". Собравшиеся в студии обсуждали изнасилование студентки, за которое был осуждён Сергей Семенов, получивший в наказание первоначально 8 лет. Позже срок уменьшили в более чем два раза. А недавно парень вышел на свободу по УДО, пробыв за решёткой в общей сложности год.