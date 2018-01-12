Дантист-гипнотизер сел в тюрьму за совращение мальчиков

В Австралии суд приговорил врача, ранее работавшего стоматологом к тюремному сроку. Осужденный за совращение несовершеннолетних получил восемь лет. Как оказалось, он владел навыками гипноза, чем и пользовался в своих преступных целях.Чрезвычайное происшествие произошло в городе Армидейле, именно там Вернером Отто Шварцем была совершена серия преступлений на сексуальной почве, причем число развращенных мальчиков – четыре, эпизодов же, рассматриваемых судом, как преступления – семнадцать. Преступления совершались им в течение трех лет в 80-х годах прошлого столетия.Мужчина специально учился на курсах гипноза, этим он, как объясняют юристы, расслаблял несовершеннолетних пациентов и пытался «стереть» их память. Все же через столько лет жертвы не только не забыли случившееся, но и обратились в правоохранительные органы.Как утверждают соседи господина Шварца, все считали его просто идеальным мужчиной, и уж тем более никто не замечал за ним никаких странностей. Сейчас мужчине уже 82 года. Тем не менее, суд не сделал никаких поблажек, дав ему достаточный срок заключения.