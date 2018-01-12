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На сайте NASA опубликовано невероятно реалистичное видео пролета сквозь Туманность Ориона
Невероятно завораживающее видео пролета сквозь самую близкую к нам Туманность Ориона воссоздали при помощи компьютерного моделирования эксперты NASA.

На сайте NASA опубликовано невероятно реалистичное видео пролета сквозь Туманность Ориона


Реальность изображения на видео просто поражает, создается ощущение максимальной приближенности к действительности. Однако на деле специалисты Национального управления космическими полетами (NASA) создали видеомодель пролета сквозь завораживающе красивую Туманность Ориона, обработав и объединив данные орбитальных телескопов Hubble и Spitzer, воспроизводящий изображения областей Вселенной в инфракрасном излучении.



С помощью новейших технологий полученным данным из орбитальных телескопов специалисты NASA придали объемность, что еще больше добавило реалистичности и ощущению настоящего полета в космосе.

Пользователи оценили старания экспертов агентства и поинтересовались, смогут ли они просмотреть видеоряд в качестве 3D, а также будет ли доступно специальное приложение для просмотра видео в VR-шлемах.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 20:25
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