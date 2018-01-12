На сайте NASA опубликовано невероятно реалистичное видео пролета сквозь Туманность Ориона

Реальность изображения на видео просто поражает, создается ощущение максимальной приближенности к действительности. Однако на деле специалисты Национального управления космическими полетами (NASA) создали видеомодель пролета сквозь завораживающе красивую Туманность Ориона, обработав и объединив данные орбитальных телескопов Hubble и Spitzer, воспроизводящий изображения областей Вселенной в инфракрасном излучении.С помощью новейших технологий полученным данным из орбитальных телескопов специалисты NASA придали объемность, что еще больше добавило реалистичности и ощущению настоящего полета в космосе.Пользователи оценили старания экспертов агентства и поинтересовались, смогут ли они просмотреть видеоряд в качестве 3D, а также будет ли доступно специальное приложение для просмотра видео в VR-шлемах.