Селена Гомес собирается замуж за Джастина Бибера

Про Селену Гомес и Джастина Бибера можно сказать, что у них любовь вопреки всему. Возможно, это романтика, но пока их отношения со стороны больше напоминают вону с ветряными мельницами.Гомес не слушает родных, которые просят ее быть осмотрительнее и не бросаться с головой в «токсичные» отношения. А Джастин в это время пытается найти золотую середину между отношениями с подругой и карьерой.В настоящее время пара вместе посещает духовного наставника для того, чтобы вытеснить старые обиды – Селена все еще переживает факт измен Бибера и ревнует его абсолютно ко всем девушкам, с которыми он имеет общение.Не смотря на все это, Гомес собирается замуж за Бибера и уверена в том, что это своевременный и разумный шаг, что би ни говорили. Отказаться от своей любви ее ничто не заставит. Девушка уверена, что они с Бибером поженятся и навеки будут вместе.