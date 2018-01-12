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Селена Гомес собирается замуж за Джастина Бибера
Несмотря на старые обиды и измены Джастина Бибера, Селена Гомес собирается за него замуж.
Селена Гомес собирается замуж за Джастина Бибера


Про Селену Гомес и Джастина Бибера можно сказать, что у них любовь вопреки всему. Возможно, это романтика, но пока их отношения со стороны больше напоминают вону с ветряными мельницами.

Гомес не слушает родных, которые просят ее быть осмотрительнее и не бросаться с головой в «токсичные» отношения. А Джастин в это время пытается найти золотую середину между отношениями с подругой и карьерой.

В настоящее время пара вместе посещает духовного наставника для того, чтобы вытеснить старые обиды – Селена все еще переживает факт измен Бибера и ревнует его абсолютно ко всем девушкам, с которыми он имеет общение.

Не смотря на все это, Гомес собирается замуж за Бибера и уверена в том, что это своевременный и разумный шаг, что би ни говорили. Отказаться от своей любви ее ничто не заставит. Девушка уверена, что они с Бибером поженятся и навеки будут вместе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 20:15
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