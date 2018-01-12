В ФБР сотрудников Apple назвали «придурками»

Представителями американского ведомства отмечается, что вследствие шифрования смартфонов работникам ФБР приходится расходовать около двух месяцев на взлом устройств Apple. А вот прежде эта процедура занимала несколько дней. Вследствие причины увеличения времени для попытки ввода пароля работники ФБР могут осуществлять ввод одного пароля раз в двадцать секунд. Для этого им требовалось 60 секунд на перебор свыше четырех десятков паролей.В ФБР в дополнении к выдвинутым требованиям на Apple выразили одобрение израильской компании, которая единственная противодействует компании Apple, предоставляя им способы для осуществления взлома «яблочных» смартфонов.