В ФБР сотрудников Apple назвали «придурками»
Сотрудники ФБР называют работников Apple "придурками". Причиной этому послужило шифрование яблочных смартфонов, которое усложняет спецслужбам взлом современных мобильных устройств. Информация передана западными средствами массовой информации.
Представителями американского ведомства отмечается, что вследствие шифрования смартфонов работникам ФБР приходится расходовать около двух месяцев на взлом устройств Apple. А вот прежде эта процедура занимала несколько дней. Вследствие причины увеличения времени для попытки ввода пароля работники ФБР могут осуществлять ввод одного пароля раз в двадцать секунд. Для этого им требовалось 60 секунд на перебор свыше четырех десятков паролей.
В ФБР в дополнении к выдвинутым требованиям на Apple выразили одобрение израильской компании, которая единственная противодействует компании Apple, предоставляя им способы для осуществления взлома «яблочных» смартфонов.
Представителями американского ведомства отмечается, что вследствие шифрования смартфонов работникам ФБР приходится расходовать около двух месяцев на взлом устройств Apple. А вот прежде эта процедура занимала несколько дней. Вследствие причины увеличения времени для попытки ввода пароля работники ФБР могут осуществлять ввод одного пароля раз в двадцать секунд. Для этого им требовалось 60 секунд на перебор свыше четырех десятков паролей.
В ФБР в дополнении к выдвинутым требованиям на Apple выразили одобрение израильской компании, которая единственная противодействует компании Apple, предоставляя им способы для осуществления взлома «яблочных» смартфонов.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 20:45