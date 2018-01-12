Алена Хмельницкая продемонстрировала поклонникам фигуру в купальнике

Алене Хмельницкой двенадцатого января исполняется сорок семь лет. В честь своих именин актриса в рамках Instagram по просьбе поклонников продемонстрировала публикацию в купальнике. У артистки как раз появились соответствующие фото, так как она провела новогодние каникулы на Гоа.В комментариях к снимку Алена поблагодарила своего любимого человека Александра и детей, родившихся в первом браке, за то, что они присутствуют в её жизни. Верные поклонники засыпали Instagram своей любимицы положительными комментариями. Они похвалили актрису за ее смелость и умение не замечать хейтеров. Пост Хмельницкой за девять часов собрал более 3 тысяч лайков.