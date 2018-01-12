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Алена Хмельницкая продемонстрировала поклонникам фигуру в купальнике
Сорокасемилетняя отечественная актриса Алена Хмельницкая продемонстрировала поклонникам снимок в купальнике. Публикация была сделана на отдыхе в Гоа. Фанаты в который раз похвалили свою любимицу за ее умение и смелость не принимать во внимание высказывание хейтеров.

Алена Хмельницкая продемонстрировала поклонникам фигуру в купальнике

Алене Хмельницкой двенадцатого января исполняется сорок семь лет. В честь своих именин актриса в рамках Instagram по просьбе поклонников продемонстрировала публикацию в купальнике. У артистки как раз появились соответствующие фото, так как она провела новогодние каникулы на Гоа.

В комментариях к снимку Алена поблагодарила своего любимого человека Александра и детей, родившихся в первом браке, за то, что они присутствуют в её жизни. Верные поклонники засыпали Instagram своей любимицы положительными комментариями. Они похвалили актрису за ее смелость и умение не замечать хейтеров. Пост Хмельницкой за девять часов собрал более 3 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:45
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