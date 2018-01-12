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Рассекречен салон нового кроссовера Changan CS75
Китайская компания Changan готовит к выходу на рынок рестайлинговую версию кроссовера CS75, внешний дизайн которого был рассекречен фотошпионами месяц назад. При этом интерьер новинки оставался загадкой.

Рассекречен салон нового кроссовера Changan CS75


Накануне в сеть выложили фотографии, на которых был запечатлён салон обновлённого кроссовера Changan CS75. Судя по опубликованным снимкам, в интерьере автомобиля произошли существенные изменения.

В частности, у кроссовера появился новое рулевое колесо с многофункциональными клавишами, установлена модернизированная передняя панель и центральная консоль. Также у автомобиля появилась пересмотренная приборная панель и новый блок управления климат-контроля.

Рассекречен салон нового кроссовера Changan CS75


Экстерьер обновлённого кроссовера Changan CS75 отличается иными бамперами, модернизированной оптикой и новыми бамперами. В подкапотном пространстве автомобиля находится турбодвигатель объёмом 1,5 литра мощностью 175 «лошадей», его работа может осуществляться, как с автоматической, так и с механической трансмиссией. Кроссовер будет доступен с полным и передним приводом.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:35
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