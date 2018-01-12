Рассекречен салон нового кроссовера Changan CS75

Накануне в сеть выложили фотографии, на которых был запечатлён салон обновлённого кроссовера Changan CS75. Судя по опубликованным снимкам, в интерьере автомобиля произошли существенные изменения.В частности, у кроссовера появился новое рулевое колесо с многофункциональными клавишами, установлена модернизированная передняя панель и центральная консоль. Также у автомобиля появилась пересмотренная приборная панель и новый блок управления климат-контроля.Экстерьер обновлённого кроссовера Changan CS75 отличается иными бамперами, модернизированной оптикой и новыми бамперами. В подкапотном пространстве автомобиля находится турбодвигатель объёмом 1,5 литра мощностью 175 «лошадей», его работа может осуществляться, как с автоматической, так и с механической трансмиссией. Кроссовер будет доступен с полным и передним приводом.