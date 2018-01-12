В Астрахани старый стул стал двигаться сам по себе и напугал хозяев квартиры
В Астрахани журналисты опубликовали историю местных жительниц, которые были напуганы странными событиями в их квартире. Старый стул внезапно стал двигаться сам по себе и продолжал перемещаться даже после того, как его переносили в другое место.
Дочь рассказала, что сидела ночью в сетях и услышала странные звуки, доносящиеся с кухни. Она разбудила мать, так как подумала о грабителях, но когда особы были шокированы, заметив тяжелую старинную часть мебели, стоящую в дверях. До этого момента стул находился за холодильником, так что свидетельницы события дождались утра и примчались в редакцию газеты. Прежние жильцы не замечали никаких странностей в доме, но сам предмет раньше тоже мог сменить место.
Люди решили обратиться за помощью к имаму, чтобы он провел нужные обряды. Муфтий не советует им связываться с колдунами, так как ситуация может только ухудшиться. С таким мнением полностью согласна православная епархия, тоже готовая помочь женщинам в таком вопросе. Ученые не могут пояснить причину произошедших событий, но жертвы незримых сил решили выкинуть предмет из дома.
Дочь рассказала, что сидела ночью в сетях и услышала странные звуки, доносящиеся с кухни. Она разбудила мать, так как подумала о грабителях, но когда особы были шокированы, заметив тяжелую старинную часть мебели, стоящую в дверях. До этого момента стул находился за холодильником, так что свидетельницы события дождались утра и примчались в редакцию газеты. Прежние жильцы не замечали никаких странностей в доме, но сам предмет раньше тоже мог сменить место.
Люди решили обратиться за помощью к имаму, чтобы он провел нужные обряды. Муфтий не советует им связываться с колдунами, так как ситуация может только ухудшиться. С таким мнением полностью согласна православная епархия, тоже готовая помочь женщинам в таком вопросе. Ученые не могут пояснить причину произошедших событий, но жертвы незримых сил решили выкинуть предмет из дома.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:30