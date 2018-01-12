В Астрахани старый стул стал двигаться сам по себе и напугал хозяев квартиры

Дочь рассказала, что сидела ночью в сетях и услышала странные звуки, доносящиеся с кухни. Она разбудила мать, так как подумала о грабителях, но когда особы были шокированы, заметив тяжелую старинную часть мебели, стоящую в дверях. До этого момента стул находился за холодильником, так что свидетельницы события дождались утра и примчались в редакцию газеты. Прежние жильцы не замечали никаких странностей в доме, но сам предмет раньше тоже мог сменить место.Люди решили обратиться за помощью к имаму, чтобы он провел нужные обряды. Муфтий не советует им связываться с колдунами, так как ситуация может только ухудшиться. С таким мнением полностью согласна православная епархия, тоже готовая помочь женщинам в таком вопросе. Ученые не могут пояснить причину произошедших событий, но жертвы незримых сил решили выкинуть предмет из дома.