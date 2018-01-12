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Ученые: Мобильные телефоны не являются виновниками болезни шеи и позвоночника
Бразильские ученые после исследования выяснили, что мобильные телефоны не являются виновниками болезни шеи и позвоночника. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Во время наблюдения за добровольцами было замечено, что такими недугами страдают все лица, независимо от времени применения гаджетов. Есть много факторов, провоцирующих возникновение патологических процессов в опорно-двигательной системе, так что использование устройства по степени опасности можно сравнить с чтением книги.

Ученые: Мобильные телефоны не являются виновниками болезни шеи и позвоночника


Чтобы побороть болевые ощущения необходимо чередовать активный образ жизни с релаксацией. Также британские коллеги считают, что ПК и аналогичные технологии могут быть полезными для подростков, если они придерживаются режима времени, проведенного за экраном. Это позволяет повысить уровень благополучия ребят.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:35
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