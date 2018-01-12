Ученые: Мобильные телефоны не являются виновниками болезни шеи и позвоночника
Бразильские ученые после исследования выяснили, что мобильные телефоны не являются виновниками болезни шеи и позвоночника. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Во время наблюдения за добровольцами было замечено, что такими недугами страдают все лица, независимо от времени применения гаджетов. Есть много факторов, провоцирующих возникновение патологических процессов в опорно-двигательной системе, так что использование устройства по степени опасности можно сравнить с чтением книги.
Чтобы побороть болевые ощущения необходимо чередовать активный образ жизни с релаксацией. Также британские коллеги считают, что ПК и аналогичные технологии могут быть полезными для подростков, если они придерживаются режима времени, проведенного за экраном. Это позволяет повысить уровень благополучия ребят.
Во время наблюдения за добровольцами было замечено, что такими недугами страдают все лица, независимо от времени применения гаджетов. Есть много факторов, провоцирующих возникновение патологических процессов в опорно-двигательной системе, так что использование устройства по степени опасности можно сравнить с чтением книги.
Чтобы побороть болевые ощущения необходимо чередовать активный образ жизни с релаксацией. Также британские коллеги считают, что ПК и аналогичные технологии могут быть полезными для подростков, если они придерживаются режима времени, проведенного за экраном. Это позволяет повысить уровень благополучия ребят.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:35