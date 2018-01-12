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Анастасия Лисова нашла роддом, где будет рожать
Бывшая участница "Дома-2" Анастасия Лисова, которая готовится к рождению ребёнка, сообщила, что уже выбрала роддом, где будет рожать.

По словам Лисовой, отпрыск появится на свет в Перинатальном Медицинском Центре «Мать и Дитя», и она безумно счастлива, что ей и мужу удалось наконец поставить точку в этом вопросе.

Анастасия Лисова нашла роддом, где будет рожать

Не забыла Анастасия рассказать и о том, по каким параметрам выбирался роддом. Будущая мама написала обо всём на своей странице в Instagram.

"Выбирали по критериям: стаж врачей, психологический комфорт, безопасность мамы и малыша, свежие отзывы знакомых и друзей. В ПМЦ все эти моменты есть, поэтому я реально выдохнула и теперь спокойная жду часа X", - написала телезвезда.

Прежде Лисова была расстроена из-за казуса, случившегося после съёмок очередного выпуска проектного ток-шоу, куда ей крайне не хотелось идти. Принять участие в них девушка согласилась только после долгих уговоров.

Как известно, Анасатсия пришла на съёмки вместе с супругом, однако на ТНТ их так и не показали. Организаторы просто вырезали их участие из эфира.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:23
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