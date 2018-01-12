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Ким Чен Ын заявил, что наука поможет КНДР пережить даже 100 лет санкций
Лидер КНДР Ким Чен Ыр заявил, что республика сможет пережить даже 100 лет санкций – в этом поможет наука.
Ким Чен Ын заявил, что наука поможет КНДР пережить даже 100 лет санкций


Со слов Ким Чен Ыра, внешние испытания и трудности лишь помогают стране усиливать ее стратегический статус.

Благодаря национальной экономике и науке КНДР не столкнется с непреодолимыми трудностями, даже в том случае, если введенные против Пхеньяна санкции продлятся хоть на 10, хоть на 100 лет. Полную уверенность в этом выразил лидер КНДР Ким Чен Ын во время своего визита в Государственную академию наук.

По мнению Ким Чен Ыра один из секретов «победоносности корейской революции в условиях трудностей», а также «повышения стратегического статуса республики» заключается в том, что страна приложила усилия для развития науки «во имя суверенитета и достоинства страны и нации, судьбы социализма».

В Государственной академии наук Ким Чен Ын осмотрел выставку научных достижений и реконструированный историко-революционный музей.
Политика
Добавил: Марина Полянская Вчера, 18:25
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