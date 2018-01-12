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Пробиотики кроме нарушения пищеварения могут вызывать головные боли и аллергию – Ученые
Полезные бактерии, улучшающие работу ЖКТ, не всегда полезные, как казалось раньше. Ученые выяснили, что пробиотики кроме нарушения пищеварения могут вызывать головные боли и аллергию.

При чрезмерном употреблении в кишечнике начинают скапливаться микроорганизмы, вызывающие вздутие живота вместе с метеоризмами. Также дрожжевая основа становится виновником запоров, а распад белков создает биогенные амины, негативно отражающиеся на работе нервной системы.

Пробиотики кроме нарушения пищеварения могут вызывать головные боли и аллергию – Ученые


Они действуют в роли возбудителей, и нарушают кровообращение, после чего у человека начинает болеть голова. Также при непереносимости лактозы и аллергических реакциях на молочную продукцию и яйца, перед приемом препаратов стоит посоветоваться с медиками. Самолечение приводит к анафилактическому шоку и иным негативным процессам.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:05
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