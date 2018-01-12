Пробиотики кроме нарушения пищеварения могут вызывать головные боли и аллергию – Ученые

При чрезмерном употреблении в кишечнике начинают скапливаться микроорганизмы, вызывающие вздутие живота вместе с метеоризмами. Также дрожжевая основа становится виновником запоров, а распад белков создает биогенные амины, негативно отражающиеся на работе нервной системы.Они действуют в роли возбудителей, и нарушают кровообращение, после чего у человека начинает болеть голова. Также при непереносимости лактозы и аллергических реакциях на молочную продукцию и яйца, перед приемом препаратов стоит посоветоваться с медиками. Самолечение приводит к анафилактическому шоку и иным негативным процессам.