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Ученые: Искусственный интеллект станет причиной скорой гибели человечества
Ученые пришли к выводам, что искусственный интеллект станет причиной скорой гибели человечества. Они считают, что пришло время заняться разработками средств защиты от машин.

Когда люди осознали опасность огня, они стали изобретать огнетушители, а ДТП стало причиной создания ремней вместе с подушками безопасности. В наше время технический прогресс продолжает развиваться, так что данный риск может перерасти из бесполезной категории в глобальную проблему.

Ученые: Искусственный интеллект станет причиной скорой гибели человечества


Скептики считают, что вирусы не способны уничтожить все население планеты, но в отношении ИИ сценарии показывают такие процессы, если он выйдет за пределы своих возможностей. Слова Франкенштейна считались фантазиями, отвлекающими экспертов от темы потепления и ядерной войны, но сейчас им стоит пересмотреть свое мнение.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:08
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