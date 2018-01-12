Ученые: Искусственный интеллект станет причиной скорой гибели человечества

Когда люди осознали опасность огня, они стали изобретать огнетушители, а ДТП стало причиной создания ремней вместе с подушками безопасности. В наше время технический прогресс продолжает развиваться, так что данный риск может перерасти из бесполезной категории в глобальную проблему.Скептики считают, что вирусы не способны уничтожить все население планеты, но в отношении ИИ сценарии показывают такие процессы, если он выйдет за пределы своих возможностей. Слова Франкенштейна считались фантазиями, отвлекающими экспертов от темы потепления и ядерной войны, но сейчас им стоит пересмотреть свое мнение.