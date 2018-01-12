Деонтей Уайлдер приговорен к 60 часам общественных работ за хранение марихуаны

Американец Деонтей Уайлдер, чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе, приговорен к 60 часам общественных работ и 30 дням тюрьмы условно с испытательным сроком на два года за хранение марихуаны.Инцидент с участием Уайлдера произошел в июне прошлого года в городе Таскалуса (США). Машину, за рулем которой сидел известный боксер, остановил полицейский и почувствовал от него запах марихуаны.В ходе проведенного в машине обыска был обнаружен наркотик. Деонтей Уайлдер был арестован. Со слов адвоката, марихуана, которая была найдена в машине, не принадлежала спортсмену. Правозащитник утверждал, что автомобилем боксера пользовался кто-то другой, когда Уайлдера не было в городе.Судья Рики Маккинни признал Уайлдера виновным и приговорил его к 30 дням тюрьмы условно с испытательным сроком на два года и 60 часам общественных работ.