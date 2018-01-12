«Татагролизинг» купит шесть авто Renault Duster за 5,5 млн рублей

В ближайшие 5 дней АО «Татагролизинг» собирается закрыть тендер, касающийся поставок 6 кроссоверов Renault Duster. Их суммарная стоимость не должна превышать 5 508 000 руб. Каждое авто для чиновников не должно стоить более 918 000 рублей. Поставляемые машины должны иметь год выпуска 2017, а также промежуточную комплектацию Expression. Эта вариация оснащается подогревом переднего ряда сидений и лобового стекла. Авто должно обладать бензиновым мотором на 143 л.с.Согласно отдельному тендеру имеет место закупка ещё одной версии Renault Duster 2017 за 973 000 руб. АО «Татагролизинг» собирается приобрести 2 единицы LADA 4X4 2017. Авто должны обладать максимальной комплектации.