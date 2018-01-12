«Татагролизинг» купит шесть авто Renault Duster за 5,5 млн рублей
Казанской компанией АО «Татагролизинг» планируется заказ девяти авто на сумму не больше 7 432 0000 руб. Указанные средства выделят из бюджета Татарстана. Чиновники собираются приобрести 7 кроссоверов Renault Duster, а также 2 внедорожника LADA 4X4.
В ближайшие 5 дней АО «Татагролизинг» собирается закрыть тендер, касающийся поставок 6 кроссоверов Renault Duster. Их суммарная стоимость не должна превышать 5 508 000 руб. Каждое авто для чиновников не должно стоить более 918 000 рублей. Поставляемые машины должны иметь год выпуска 2017, а также промежуточную комплектацию Expression. Эта вариация оснащается подогревом переднего ряда сидений и лобового стекла. Авто должно обладать бензиновым мотором на 143 л.с.
Согласно отдельному тендеру имеет место закупка ещё одной версии Renault Duster 2017 за 973 000 руб. АО «Татагролизинг» собирается приобрести 2 единицы LADA 4X4 2017. Авто должны обладать максимальной комплектации.
В ближайшие 5 дней АО «Татагролизинг» собирается закрыть тендер, касающийся поставок 6 кроссоверов Renault Duster. Их суммарная стоимость не должна превышать 5 508 000 руб. Каждое авто для чиновников не должно стоить более 918 000 рублей. Поставляемые машины должны иметь год выпуска 2017, а также промежуточную комплектацию Expression. Эта вариация оснащается подогревом переднего ряда сидений и лобового стекла. Авто должно обладать бензиновым мотором на 143 л.с.
Согласно отдельному тендеру имеет место закупка ещё одной версии Renault Duster 2017 за 973 000 руб. АО «Татагролизинг» собирается приобрести 2 единицы LADA 4X4 2017. Авто должны обладать максимальной комплектации.
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:50