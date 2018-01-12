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Молодой китайский бренд LvChi представил электрокар с запасом хода в 700 км
Молодая китайская компания LvChi представила прототип электрического купе Urano. Новый электрокар LvChi Urano на одном заряде сможет проехать около 690 км, в серийное производство новинку планируют запустить в следующем году.

Молодой китайский бренд LvChi представил электрокар с запасом хода в 700 км


Под капотом электрического купе LvChi Urano установлены два мотора, выдающие 707 лошадиных сил. До 100 км/час электрокар набирает разгон за 3,5 секунды. Заряжается машина при помощи скоростных станций подзарядки и посредством беспроводных зарядных устройств.

В оснащение нового электрокара входит мультимедийный комплекс с экраном, при помощи которого можно управлять ключевыми опциями, модуль распознающий голоса и лица, а также цифровая приборная панель.

Стоит отметить, что штаб-квартира компании LvChi находится в Шанхае, а дизайн-студия расположена в Италии. В китайском городе Чанчуне в настоящее время строится завод, на мощностях которого молодая компания планирует ежегодно производить до 50 000 электромобилей.
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Добавил: Алина Вчера, 20:40
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