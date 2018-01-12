Молодой китайский бренд LvChi представил электрокар с запасом хода в 700 км
Молодая китайская компания LvChi представила прототип электрического купе Urano. Новый электрокар LvChi Urano на одном заряде сможет проехать около 690 км, в серийное производство новинку планируют запустить в следующем году.
Под капотом электрического купе LvChi Urano установлены два мотора, выдающие 707 лошадиных сил. До 100 км/час электрокар набирает разгон за 3,5 секунды. Заряжается машина при помощи скоростных станций подзарядки и посредством беспроводных зарядных устройств.
В оснащение нового электрокара входит мультимедийный комплекс с экраном, при помощи которого можно управлять ключевыми опциями, модуль распознающий голоса и лица, а также цифровая приборная панель.
Стоит отметить, что штаб-квартира компании LvChi находится в Шанхае, а дизайн-студия расположена в Италии. В китайском городе Чанчуне в настоящее время строится завод, на мощностях которого молодая компания планирует ежегодно производить до 50 000 электромобилей.
Под капотом электрического купе LvChi Urano установлены два мотора, выдающие 707 лошадиных сил. До 100 км/час электрокар набирает разгон за 3,5 секунды. Заряжается машина при помощи скоростных станций подзарядки и посредством беспроводных зарядных устройств.
В оснащение нового электрокара входит мультимедийный комплекс с экраном, при помощи которого можно управлять ключевыми опциями, модуль распознающий голоса и лица, а также цифровая приборная панель.
Стоит отметить, что штаб-квартира компании LvChi находится в Шанхае, а дизайн-студия расположена в Италии. В китайском городе Чанчуне в настоящее время строится завод, на мощностях которого молодая компания планирует ежегодно производить до 50 000 электромобилей.
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Добавил: Алина Вчера, 20:40