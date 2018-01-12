General Motors показал салон беспилотника Cruise AV

Cruise AV обладает пятью посадочными пассажирскими местами. Авто базирующееся на современном электрокаре Chevrolet Bolt, не имеет рулевого колеса и педалей. Управление осуществляется за счёт автономных технологий четвертого уровня. Новую версию Cruise AV разрабатывали 18 месяцев со специалистами Cruise Automation. Модель авто изначально оснащалась системой LIDAR, набором датчиков, несколькими камерами высокого разрешения, системой LIDAR. Потом полученные результаты применялись для создания полноценного ПО для беспилотника.Cruise AV впервые испытали в октябре 2018 года на автодорогах Сан-Франциско. Серийное производство транспортного средства могут наладить в 2019-ом году.