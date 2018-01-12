Супругу футболиста Павла Мамаева фанаты обвинили в анорексии

Бывшая модель Алана Мамаева неоднократно считалась самой сексуальной женщиной. Девушка, выйдя замуж за футболиста Павла Мамаева, отдала предпочтение детям и своей семье. Однако ей это не мешало активно вести микроблог в Instagram. Алана постоянно выкладывает новые публикации из своей жизни. Последние фотографии поклонников просто привели в шок.На снимках экс-модель выглядит истощенной, что и спровоцировало повышенное внимание к её фигуре. Мамаева на обвинения поклонников в анорексии не обращает внимания, при этом считает свою чрезмерную худобу привлекательной. Девушка воспринимает каждый комментарий как комплимент. Некоторые юзеры рекомендуют супруге спортсмена обратиться за помощью к специалистам.