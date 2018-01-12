В Калининграде открыли дочернюю компанию BMW

Специалистами отмечается, что в BMW планируют построить в этом районе собственный завод. В прошедшем году провели регистрацию дочерней компании. Она займётся арендой, управлением недвижимостью BMW. В графе деятельности указали выпуск легковых машин, мотоциклов, моторов, электрооборудования. Регистрация в Калининграде дочерней компании вошла в планы производителя и должна являться шагом для развития локализации. В BMW осенью 2017 года сообщили про намерение создать в Калининграде собственное предприятие.Сейчас производитель договаривается с руководством региона. «БМВ Русланд Трейдинг» таким образом собирается повысить локализацию производства в РФ.