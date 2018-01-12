В Калининграде открыли дочернюю компанию BMW
СПАРК предоставил информацию, что отечественное подразделение «БМВ Русланд Трейдинг» повышает локализацию производства в Российской Федерации. В Калининграде 25 декабря прошлого года зарегистрировали дочернюю автокомпанию «БМВ Русланд Аутомотив».
Специалистами отмечается, что в BMW планируют построить в этом районе собственный завод. В прошедшем году провели регистрацию дочерней компании. Она займётся арендой, управлением недвижимостью BMW. В графе деятельности указали выпуск легковых машин, мотоциклов, моторов, электрооборудования. Регистрация в Калининграде дочерней компании вошла в планы производителя и должна являться шагом для развития локализации. В BMW осенью 2017 года сообщили про намерение создать в Калининграде собственное предприятие.
Сейчас производитель договаривается с руководством региона. «БМВ Русланд Трейдинг» таким образом собирается повысить локализацию производства в РФ.
Специалистами отмечается, что в BMW планируют построить в этом районе собственный завод. В прошедшем году провели регистрацию дочерней компании. Она займётся арендой, управлением недвижимостью BMW. В графе деятельности указали выпуск легковых машин, мотоциклов, моторов, электрооборудования. Регистрация в Калининграде дочерней компании вошла в планы производителя и должна являться шагом для развития локализации. В BMW осенью 2017 года сообщили про намерение создать в Калининграде собственное предприятие.
Сейчас производитель договаривается с руководством региона. «БМВ Русланд Трейдинг» таким образом собирается повысить локализацию производства в РФ.
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:10