Аромалампы, цитрусовые и оксолиновая мазь являются бесполезными способами лечения простуды – Медики
Медики заметили, что во время сезонной простуды многие люди сразу начинают пользоваться старыми методами, которые не дают желаемого эффекта. Они считают аромалампы, цитрусовые и оксолиновую мазь бесполезными способами лечения недуга.
Испарение натуральных масел полезно, если нужно уничтожить бактерии, но вирусы не реагируют на такую защиту, так что лучше использовать ультрафиолетовую лампу, устраняющую виновников болезни. Фрукты приносят пользу в зимний период из-за наличия витамина C, однако его количество слишком мало, чтобы получить нужную норму для поддержки иммунитета.
Врачи рекомендуют принимать витамины и не пренебрегать капустой вместе с иными овощами, имеющими данный компонент. Мазь может помочь во время профилактики заболевания, однако при этом нужно избегать контакта с зараженными лицами. Кроме того, вирусы передаются через грязные руки и могут попасть в глаза, если потереть их такими пальцами.
Испарение натуральных масел полезно, если нужно уничтожить бактерии, но вирусы не реагируют на такую защиту, так что лучше использовать ультрафиолетовую лампу, устраняющую виновников болезни. Фрукты приносят пользу в зимний период из-за наличия витамина C, однако его количество слишком мало, чтобы получить нужную норму для поддержки иммунитета.
Врачи рекомендуют принимать витамины и не пренебрегать капустой вместе с иными овощами, имеющими данный компонент. Мазь может помочь во время профилактики заболевания, однако при этом нужно избегать контакта с зараженными лицами. Кроме того, вирусы передаются через грязные руки и могут попасть в глаза, если потереть их такими пальцами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:00