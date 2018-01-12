Аромалампы, цитрусовые и оксолиновая мазь являются бесполезными способами лечения простуды – Медики

Испарение натуральных масел полезно, если нужно уничтожить бактерии, но вирусы не реагируют на такую защиту, так что лучше использовать ультрафиолетовую лампу, устраняющую виновников болезни. Фрукты приносят пользу в зимний период из-за наличия витамина C, однако его количество слишком мало, чтобы получить нужную норму для поддержки иммунитета.Врачи рекомендуют принимать витамины и не пренебрегать капустой вместе с иными овощами, имеющими данный компонент. Мазь может помочь во время профилактики заболевания, однако при этом нужно избегать контакта с зараженными лицами. Кроме того, вирусы передаются через грязные руки и могут попасть в глаза, если потереть их такими пальцами.