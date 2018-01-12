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Ученые: Редкий вид акулы-гадюки своим внешним видом напоминает пришельцев
Ученые во время посещения Тайваня выловили из моря редкий вид акулы-гадюки, живущий на 350-метровой глубине. Своим внешним видом эти животные напоминают пришельцев и почти неизвестны науке.

Особи были замечены 30 лет назад, а также они долго не живут, если оказываются вне привычной среды обитания. До сих пор специалисты не могут выяснить причины, приводящие их к гибели, однако есть мнение, что виновником может быть резкий перепад давления.

Ученые: Редкий вид акулы-гадюки своим внешним видом напоминает пришельцев


Обитатели подводного мира имеют 50-сантиметровую длину и светятся ночами во время охоты за добычей. Они никогда не приближаются к поверхности, так что люди могут спокойно купаться, когда акула- гадюка ищет пропитание. Исследование вида может открыть новые данные об эволюции земных форм жизни.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:50
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