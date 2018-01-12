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Поклонники озадачены нездоровым видом и скучным образом Юлии Меньшовой
Ведущая после возвращения в столицу вместе с семьей посетила театр Пушкина, где насладилась просмотром “Женитьбы Фигаро”. Однако поклонники после просмотра фото в Instagram были озадачены нездоровым видом и скучным образом Юлии Меньшовой.

Она предпочла надеть скромный наряд и позировала перед камерами без макияжа, но подписчики сразу назвали сюжет неудачным и отметили сильную худобу знаменитости. Они посоветовали Юлии Меньшовой не пренебрегать гримом и подчеркивать красоту, а также немного поправиться.

Поклонники озадачены нездоровым видом и скучным образом Юлии Меньшовой


Однако некоторым пользователям сетей такой внешний вид ведущей понравился. Фанаты были рады увидеть артистку в естественном виде и даже шутливо назвали ее озорным мальчиком. Были люди, тоже находившиеся в театре. Они видели светящуюся улыбку на лице звезды, которая в жизни выглядит намного привлекательнее, чем на экране.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:40
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