Поклонники озадачены нездоровым видом и скучным образом Юлии Меньшовой

Она предпочла надеть скромный наряд и позировала перед камерами без макияжа, но подписчики сразу назвали сюжет неудачным и отметили сильную худобу знаменитости. Они посоветовали Юлии Меньшовой не пренебрегать гримом и подчеркивать красоту, а также немного поправиться.Однако некоторым пользователям сетей такой внешний вид ведущей понравился. Фанаты были рады увидеть артистку в естественном виде и даже шутливо назвали ее озорным мальчиком. Были люди, тоже находившиеся в театре. Они видели светящуюся улыбку на лице звезды, которая в жизни выглядит намного привлекательнее, чем на экране.