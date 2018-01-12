Рассекретили 1000-сильный гиперкар Toyota GR Super Sport

Пока характеристики авто держатся в секрете. По словам разработчиков, в состав комбинированного силового агрегата входит бензиновый 2,4-литровый мотор V6. Авто создали вместе с гоночной командой Toyota Gazoo Racing. Новинка внешне схожа с прототипом Toyota TS050 Hybrid. Болид берёт участие в топовой категории LMP1 в гонках WEC на выносливость.Версию оснащают 18-дюймовыми колесными дисками, крупным антикрылом, спортивной выхлопной системой с двумя патрубками, камерами вместо боковых зеркал, передающими изображения на специальный экран, в салоне болида. Разработчиками не исключается вероятность появления серийной версии Toyota GR Super Sport.