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Рассекретили 1000-сильный гиперкар Toyota GR Super Sport
Японский автобренд рассекретил в Сети внешность современного гиперкара версии Toyota GR Super Sport. В авто установлена гибридная силовая установка на 1 000 лошадиных сил. Несмотря на мощность и гоночный дизайн, модель предназначена для автодорог общего пользования.

Рассекретили 1000-сильный гиперкар Toyota GR Super Sport

Пока характеристики авто держатся в секрете. По словам разработчиков, в состав комбинированного силового агрегата входит бензиновый 2,4-литровый мотор V6. Авто создали вместе с гоночной командой Toyota Gazoo Racing. Новинка внешне схожа с прототипом Toyota TS050 Hybrid. Болид берёт участие в топовой категории LMP1 в гонках WEC на выносливость.

Версию оснащают 18-дюймовыми колесными дисками, крупным антикрылом, спортивной выхлопной системой с двумя патрубками, камерами вместо боковых зеркал, передающими изображения на специальный экран, в салоне болида. Разработчиками не исключается вероятность появления серийной версии Toyota GR Super Sport.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:30
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