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Лера Кудрявцева продемонстрировала свой новый портрет
Лера Кудрявцева, являющаяся известной телеведущей, в рамках Instagram обнародовала свой портрет, нарисованный обычным карандашом. Многие фанаты изумились тонкой работой мастера, который нарисовал теледиву.

Лера Кудрявцева продемонстрировала свой новый портрет

В комментариях к посту ведущая выразила свою благодарность автору работы, которым оказалась женщина. Многочисленные фанаты Леры Кудрявцевой оценили работу художницы, написавшей её портрет. В комментариях к публикации подписчики Леры сказали, что работа на самом деле стоящая. Поклонники заметили, что художница полностью передала все черты внешности теледивы.

Нашлись и критики, которые сказали, что на этом рисунке они с трудом узнали Кудрявцеву. Также они отметили, что он, скорей всего, без особых усилий просто срисован с фотографии. Публикация ведущей спустя час сумела собрать более 29 тысяч отметок «Мне нравится» и около 200 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:20
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