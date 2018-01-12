Лера Кудрявцева продемонстрировала свой новый портрет

В комментариях к посту ведущая выразила свою благодарность автору работы, которым оказалась женщина. Многочисленные фанаты Леры Кудрявцевой оценили работу художницы, написавшей её портрет. В комментариях к публикации подписчики Леры сказали, что работа на самом деле стоящая. Поклонники заметили, что художница полностью передала все черты внешности теледивы.Нашлись и критики, которые сказали, что на этом рисунке они с трудом узнали Кудрявцеву. Также они отметили, что он, скорей всего, без особых усилий просто срисован с фотографии. Публикация ведущей спустя час сумела собрать более 29 тысяч отметок «Мне нравится» и около 200 комментариев.