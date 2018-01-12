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Mitsubishi отзовет 16 500 авто в России
Представители отечественного офиса японского автобренда Mitsubishi сообщают, что вскоре на территории РФ начнется сервисная кампания, затрагивающая 16 515 авто бренда. Речь идёт про кроссоверы Mitsubishi Pajero, а также полностью электрические хэтчбеки Mitsubishi i-MiEV.

Mitsubishi отзовет 16 500 авто в России

Данные транспортные средства были реализованы в Российской Федерации в период апрель 2013 года - февраль 2016 года. Причиной начала сервисной кампании является дефект подушек безопасности. Они могут в случае ДТП некорректно работать. Речь ведётся в отношении печально известных подушек японской компании Takata.

Как отмечается, на версиях Mitsubishi Pajero, а также Mitsubishi i-MiEV проведут диагностику. В случае необходимости специалисты заменят патрон подушки безопасности. При этом все работы выполнят за счёт компании Mitsubishi. С VIN-кодами автомобилей, которые попали под отзыв можно ознакомиться в рамках портала ведомства Росстандарт.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:10
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